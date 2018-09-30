Afganistan'da helikopter düştü

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şahkar, Afgan Özel Kuvvetlerini taşıyan helikopterin, Pervan'ın Koh Safi ilçesine bağlı Mandi Kul köyünde düştüğünü söyledi.

Kazada, helikopterde asker ve polisten oluşan 8 güvenlik görevlisinden kaçının öldüğü veya yaralandığına dair net bilgiye henüz sahip olmadıklarını ifade eden Şahkar, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.

Taliban ise, helikopterin örgüt tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Yaklaşık 2 hafta önce ülkenin batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopter düşmüştü.

Kaynak: AA