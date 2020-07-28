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Afganistan'da havan saldırısında 2 sivil öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Daşti Arçi ilçesinin Şeyh Abad köyünde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Akbari, saldırıda 5 sivilin de yaralandığını aktardı.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan saldırı havan saldırısıSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:46
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