Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Daşti Arçi ilçesinin Şeyh Abad köyünde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Akbari, saldırıda 5 sivilin de yaralandığını aktardı.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.