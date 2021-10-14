Afganistanlı yerel yetkililer, eski senato üyesi Ahmad Han'ın Gor vilayetinin Devletyar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını duyurdu.

Saldırıda Han ile yeğeninin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DEAŞ'ın saldırıları arttı

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 12 Ekim'de insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, DEAŞ tarafından öldürülmüştü.

En çok saldırı ise DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.