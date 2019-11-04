Dünya
Afganistan'da bombalı saldırı: 8 ölü, 6 yaralı04 Kasım 2019 Pazartesi 18:13 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 18:36
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat yaptığı açıklamada, Baglan'ın Dand Şehab bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını belirtti.
Beşarat, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini söyledi.
Taliban'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı