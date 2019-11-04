Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat yaptığı açıklamada, Baglan'ın Dand Şehab bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını belirtti.

Beşarat, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini söyledi.

Taliban'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA