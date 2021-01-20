Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 polis yaralandı
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis yaralandı.
Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın İncil ilçesine bağlı Pul Malan bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Herat Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Rafik Şirzey, saldırıda 6 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
Son Haberler
- 10:37
- 10:29
- 10:23
- 10:20
- 10:12
Sıradaki Haber
Latin Amerika ülkelerinde COVID-19 kaynaklı ölümle artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz