Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, militanların, Deh Yak ilçe merkezine bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise yaralandığını ifade eden Cumazada, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.