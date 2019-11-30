Dünya
Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü30 Kasım 2019 Cumartesi 12:08 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 12:10
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Zahir Gül Mukbil hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Marca ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Zahir Gül Mukbil'in araç konvoyunun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Mukbil'in hayatını kaybettiğini ifade eden Zuvak, 1 gazeteci ile 2 korumasının da yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: bombalı saldırı Helmand zahir gül mukbil