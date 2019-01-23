Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü duyuruldu.

Öldürülen askerin ismi, ülkenin hangi vilayetinde ve nasıl öldürüldüğüne dair ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA