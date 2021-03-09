Afganistan Gazeteciler Dokunulmazlık Komitesi, son 6 ay içinde ülke genelinde çalışan kadın gazetecilerin yüzde 20'sinin görevlerini bıraktığını açıkladı.

Kadın gazetecilerin görevlerini terk etme nedeni, güvenlik tehdidi ve suikast dalgasının artması olarak gösterildi.

Son 6 ayda yaklaşık 300 kadın gazetecinin işini bıraktığı vurgulandı.

Öte yandan Afganistan Özgür Medyayı Koruma İdaresi, güvenlik nedeniyle görevlerini bırakan kadın gazetecilerin çoğunun yurt dışına kaçma telaşında olduğunu açıkladı.

Suikastlerin hedefinde gazeteciler var

Son bir senede ülke genelinde 10'dan fazla gazeteci öldürüldü.

Ayrıca 2 Mart'ta ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde özel bir televizyon kanalında çalışan 3 kadın personel, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını iddia ediyor.