Afganistan'ın başkenti Kabil'de basın açıklaması yapan Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faysal, hükümetin 900 Taliban militanını serbest bırakacağını duyurdu.

Afganlı yetkili, "tutukluların karşılıklı serbest bırakılması sürecini daha iyi yönetebilmek için ateşkesin uzatılması" gerektiğini söyledi.

Taliban örgütü, hükümetin ateşkesi uzatma talebine henüz yanıt vermedi.

Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile ABD arasında yürütülen müzakereler sonucu şubat ayında varılan anlaşma kapsamında Taliban, Afgan hükümeti ile tutukluları karşılıklı serbest bırakmayı kabul etmişti.

Şiddet, tutukluların bırakılma sürecini gölgeledi

Afganlı taraflar arasında tutukluların serbest bırakılması süreci, nisan ayında başlamıştı. Ancak tarafların karşılıklı suçlamalarıyla süreç yavaş ilerledi.

Doha anlaşması gereği Afgan hükümeti 5 bin Taliban militanını, Taliban ise bin Afgan güvenlik gücü mensubunu serbest bırakmayı taahhüt etmişti.

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Afgan yönetimi, şu ana kadar bin militanı serbest bıraktığını belirtiyor. Hükümete göre, Taliban sadece 105 güvenlik gücünü serbest bıraktı.

Taliban'ın mayısta düzenlediği kanlı saldırılardan sonra Afganistan hükümeti, örgüte karşı yeni bir operasyon başlatacağını açıklamıştı.