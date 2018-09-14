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Afgan göçmen Wazir, ABD'de eyalet temsilcisi olma yolunda

ABD'ye Afganistan'dan mülteci olarak giden 27 yaşındaki Safiya Wazir, New Hampshire'in ilk göçmen eyalet temsilcisi olmak için mücadele veriyor.

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Afgan göçmen Wazir, ABDde eyalet temsilcisi olma yolunda

Ailesiyle 6 yaşındayken Afganistan'dan ABD'ye göç eden ve vatandaşlığa kabul edilen Safiya Wazir, New Hampshire'da salı günü yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Partinin eyalet temsilcisi adayı oldu.

New Hampshire'in ilk göçmen eyalet temsilcisi unvanını almak istiyor

Aynı zamanda hamile olan Wazir, kasımdaki ara seçimlerde Cumhuriyetçi aday Denis Soucy'i geçerse New Hampshire'in ilk göçmen eyalet temsilcisi unvanını elde edecek.

Wazir, seçilmesi durumunda eyaletteki eğitim ve sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanması için çalışacağını belirtti.

Bu arada, New Hampshire'ın mevcut eyalet temsilcisi Cumhuriyetçi Dick Patten, Wazir'in mülteci geçmişi nedeniyle seçim kampanyasında başarısız olacağını savunmuştu ancak Wazir ön seçimlerden zaferle ayrıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: afgan göçmen, wazir
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