Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 23.04.2023 21:57

"Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırılan 47 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde `Hz. İsa ile tanışacakları` vaadiyle kandırılan tarikata dair devam eden soruşturma kapsamında ulaşılan cansız beden sayısı 47’ye yükseldi.

"Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırılan 47 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Kenya’da `açlık tarikatı` ile ilgili soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı’nda devam eden kazılarda, ulaşılan cansız beden sayısının 47’ye yükseldiği duyuruldu.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti.

Kenya basınında `tarikat lideri` olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin ise gözaltındayken yemek yemeyi veya içmeyi reddettiğini duyurdu.

Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.

ETİKETLER
Kenya
Sıradaki Haber
Çinli büyükelçinin egemenlik yorumu tepki çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
ABD'deki silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı
22:51
Emine Erdoğan: Dünyanın ilk SİHA gemisi Türkiye'nin gücüne güç katacak
22:28
Dönüş yolundaki tatilciler İstanbul'da yoğunluk oluşturdu
23:10
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
21:37
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü
21:49
Çinli büyükelçinin egemenlik yorumu tepki çekti
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
FOTO FOKUS
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ