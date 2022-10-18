ABD'nin California eyaletinde, gözünde acı ve bulanıklık hisseden bir hasta doktora başvurdu.

Yaklaşık 70'li yaşlarında olduğu öğrenilen hasta, kullandığı kontakt lensleri gece yatmadan önce gözünden çıkarmayı unuttu.

Doktor Katerina Kurteeva tarafından tedavisine başlanılan hastanın korneasında hasar veya çizik olup olmadığına bakıldı. O esnada koyu renkli lens parçalarını fark eden Kurteeva, hastanın gözünde unuttuğu 23 kontakt lensi çıkardı.

[Fotoğraf: İHA]

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilir

Bu olayın Guinness Rekorlar Kitabı'na girebileceğini söyleyen Kurteeva şöyle konuştu:

"Gözü aşağıya çektiğimizde adeta bir zincir gibi geldiler. Çok sayıda kontakt lens vardı. Hasta görme kaybı yaşamazken, tedavisine göz damlası ile devam edilecek."