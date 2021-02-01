Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, sosyal medya hesabından, AB aşı stratejisiyle ilgili açıklama yaptı.

Yılın 2'inci çeyreği 75 milyon ilave doz aşı

Avrupalılara COVID-19 aşısı sağlamak için ilaç şirketleri ile yoğun biçimde çalıştıklarını belirten Von der Leyen, "BioNTech/Pfizer, yılın ikinci çeyreğinde 75 milyon ilave doz sağlayacak ve 2021'de 600 milyon doz teslim edecek" dedi.

AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefi askıda

AB, mevcut aşılama stratejisi çerçevesinde 450 milyon nüfuslu birlik içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini 1 Haziran'a kadar aşılamayı hedefliyordu ancak aşı üreticilerinin son haftalarda tedarikte kesinti yapacağını açıklamasıyla bu hedefin yakalanma ihtimali düşmüştü.

BioNTech/Pfizer 2 milyar doz aşı üretecek

BioNTech-Pfizer bu yıl için 1 milyar 300 milyon doz aşı üretimi hedefliyordu. Son dönemde üretim kapasitesini artıracak iş birlikleriyle ve yeni tesisler açarak bu hedefi 2 milyar doza yükseltti.

AstraZeneca ise dün AB'ye 9 milyon doz ilave aşı sağlayacaklarını ve böylece ilk çeyrekte 40 milyon doz tedarik edeceklerini açıklamıştı.