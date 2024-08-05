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Dünya
AA 05.08.2024 12:53

ABD'ye göre Gazze'de ateşkes, savaşa son vermenin en iyi yolu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin, "Bir ateşkes anlaşmasının hala bu savaşa son vermenin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz" dedi.

ABD'ye göre Gazze'de ateşkes, savaşa son vermenin en iyi yolu
[Fotograf: AA]

Kirby, konuk olduğu Fox News'ün yayınında Orta Doğu'da artan gerilimi değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ı "gelişmelerden haberdar edip etmediğine" ilişkin soruya yorum yapmaktan kaçınan Kirby, bölgedeki duruma ilişkin, "Bir ateşkes anlaşmasının hala bu savaşa son vermenin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz. Ayrıca hala bunun mümkün olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Kirby, İsrail'in "kendisini savunması için gerekenleri yapmalarının" yanı sıra bölgedeki gerilimin "yayılmasını önlemek amacıyla çalıştıklarını" da ifade etti.

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüşmesinde "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandıklarını" dile getirmişti.

Öte yandan, Biden, yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna "Yardımcı olmadı" yanıtını vermişti.

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını bildirmişti.

Biden, "(Görüşmede) Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. (Netanyahu) Bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli" ifadelerini kullanmıştı.

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