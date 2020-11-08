ABD'nin yeni başkan yardımcısı olacak Kamala Harris, Biden'ı, "seçim zaferi sonrası" ilk arayan isimlerden oldu. Harris, telefonla görüştüğü Biden’a "Başardık. ABD’nin bir sonraki başkanı sen olacaksın" dedi.

Kamala Harris, başkan yardımcısı olarak göreve başladığında 3 ilke imza atmış olacak. Haris, ülke tarihinde ilk kez Afrika ve Asya kökenli Amerikalı ünvanını taşıyan ilk kadın başkan yardımcısı olacak.

Kamala Harris kimdir?

56 yaşındaki Kamala Harris, 1964'te Kaliforniya'da doğdu. Babası Jamaikalı, annesi ise Hindistan kökenli. Harris, "ırksal eşitsizliklerle mücadeleyi" kariyerinin ana odak noktası olarak belirtiyor.

Harris, Howard Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu. Kariyerine Alameda İlçe Bölge Savcılığı Bürosunda başladı. Ardından 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. 2010-2014 yılları arasında Kaliforniya eyaletinin Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. 2016'da ise Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörü seçildi.

Kamala Harris, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday adayı oldu. Harris, adaylığını suikast sonucu öldürülen Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını söyledi. Ancak aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasına son verdi ve mart 2020'de Joe Biden'a destek verdiğini duyurdu.