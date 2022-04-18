Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Virginia eyaletinde camiye saldırı
[Fotoğraf: West End Islamic Center]
ABD’nin Virginia eyaletindeki bir caminin İslam karşıtı saldırıya maruz kaldığı duyuruldu.
Eyaletin Glen Allen yerleşkesinde bulunan West End İslam Merkezi'nden yapılan açıklamada, gündüz vakti camiye giren kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin etrafa zarar verdiği kaydedildi.
Açıklamada, camideki vandalizm sırasında duvarlara Müslüman karşıtı yazılar yazıldığı, camların kırılarak camideki eşyalara zarar verildiği ifade edildi.
Caminin son 6 ayda 2 kez benzeri vandalizme uğradığına dikkat çekilen açıklamada, “Ramazan ayında ibadet yerine yapılan bu saldırı, Müslüman toplumuna yapılan bir saldırıdır.” ifadesine yer verildi.
Saldırının, Henrico Bölgesi Polis Departmanı tarafından nefret suçu kapsamında soruşturulduğu duyuruldu.
Etiketler: ABD İslam Düşmanlığı
Son Haberler
- 00:13
- 00:10
- 00:13
- 00:05
- 23:50
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da göçmen karşıtlarıyla göçmenlerin kavgasında 1 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz