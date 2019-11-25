İngiliz medyasında yer alan haberlere göre DEAŞ’lı teröristler yargılanmak üzere İngiltere'ye geri kabul edebilir.

Bir süredir ABD’nin tutuklu DEAŞ’lıların durumu nedeniyle İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine baskı yaptığı biliniyor.

Bunun ardından İngiltere tutumunda değişiklik yapabileceği sinyali verdi.

Ulusal güvenlik baş danışmanı Mark Sedwill konu hakkında açıklama yaptı. Sedwill İngiltere’nin İngiliz vatandaşı DEAŞ’lıları ülkede yargılamak üzere Suriye’den geri alınabileceklerini söyledi.

Mark Sedwill, “Onları İngiltere'ye geri getirip kendi adalet sistemimizde yargılayabiliriz.” dedi. Ancak Sedwill İngiliz DEAŞ’lı teröristlerin suçu işledikleri yerde adaletle yüzleşmelerinin daha uygun olabileceğini de ekledi. Sedwill’in bu açıklamaları İngiltere’nin DEAŞ’lı İngiliz vatandaşlarına kapıyı aralayabileceği yorumlarına yol açtı.

İngiltere geçtimiz günlerde Türkiye’nin ülkeye gönderdiği bir İngiliz vatandaşı DEAŞ'lı teröristi Londra’da yargılamaya başlamıştı.

Kaynak: TRT Haber