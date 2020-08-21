Portland Polis Bürosunun yayımladığı raporda, gösterilerin başladığı 29 Mayıs'tan bu yana kentte 83 gece protestolar yapıldığı, bu protestoların 17'sinin "yasa dışı" ilan edildiği belirtildi.

Raporda, protestolarda 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Göstericilerin protestoların 41'inde bina ve araçları ateşe verdiği, 49'unda yağma ve vandalizm vakaları görüldüğü, 58'inde yancı ve patlayıcı cisimler fırlatıldığı aktarıldı.

Federal hükümetin müdahale girişimi tartışmaya yol açmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Portland'daki kitlesel protestolar nedeniyle kente federal güvenlik güçleri sevk etmişti.

Federal güvenlik güçlerinin kimlik ibraz etmeden göstericileri sivil araçlarla gözaltına alması, ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.

Oregon Bölge Mahkemesi, güvenlik güçlerinin protestocuları ve gösterileri takip eden gazetecilerle yasal gözlemcileri dağıtmasına karşı ihtiyati tedbir kararı almıştı.