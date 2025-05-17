Çok Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2025 11:31

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-16 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 473'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 24 azaldı.

Perşembe gününü 64,24 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,53 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,62 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 61,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ETİKETLER
ABD Brent Petrol
Sıradaki Haber
Polonya'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ekinleri yaktı
12:31
Tüm vergi denetim süreçleri elektronik ortama taşınacak
12:22
Uzmanlar kira artış hızının yazın daha da yavaşlamasını bekliyor
12:23
Engelsiz İŞKUR Platformu erişime açıldı
12:07
Türk zırhlısı COBRA II, Romanya'ya güç katacak
12:09
Gaziantep'te halı fabrikasında patlama: 7 yaralı
Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı: 15 ilde fırtına ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den "turuncu" ve "sarı" uyarı: 15 ilde fırtına ve sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsü mazot akıttı: Çok sayıda araç kaza yaptı
İETT otobüsü mazot akıttı: Çok sayıda araç kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ