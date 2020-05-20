ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını inceleyen genel müfettiş Steve Linick'i kovmasının yankıları sürüyor.

Trump'ın "Linick'i kovmamı Pompeo istedi" sözlerinin ardından gözler Dışişleri Bakanı'na çevrilmişti.

Kongre'nin genel müfettiş Linick'in işine son verilmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada Mike Pompeo'dan yüz yüze görüşme talep edildiği ancak Pompeo'nun bunu reddettiği öne sürülüyor.

ABD medyasında çıkan haberlere göre Pompeo soruların yazılı olarak kendisine gönderilmesini istedi.

Amerilkalı müfettiş, Pompeo'nun Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatı vermesinin, Trump'ın da silah gönderebilmek için acil durum ilan etmesinin yasal olup olmadığını araştırıyordu.

Kongre, Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de Suudi öncülüğündeki saldırıların çok sayıda sivilin ölümüne yol açması nedeniyle Riyad'a silah satışını durdurmak istiyor.

Ancak son açıklamalarıyla Trump Suudi Arabistan'a satışın devam edeceği mesajı verdi.

