ABD İç Güvenlik Bakanlığınca, salgın nedeniyle yaklaşık 1 yıldır sınırların zorunlu olmayan geçişlere kapalı olması kararının 21 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

ABD yönetimi her ay Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yönerge ve tavsiyelerini değerlendirerek sınır geçişlerinde salgının kontrolüne ilişkin düzenlemeleri güncelliyor.

Bir yılı aşkın süredir kapalı olan sınırlardan sadece "zorunlu geçiş" olarak tanımlanan kategorideki kişiler geçebiliyor.

ABD ile Kanada ve Meksika, geçen yıl mart ayında salgının yayılmasını yavaşlatabilmek amacıyla kara sınırlarını kapatma kararı almıştı.