Sınırda yakalanan göçmenlerden, ailesiyle seyahat eden ve refakatsiz çocukların oranının geçen ay yüzde 57'ye gerilediğini kaydeden Morgan, bu oranın mayısta yüzde 72, temmuzda ise yüzde 67 olduğuna dikkat çekti.

Morgan, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçü azaltma çabalarının yanı sıra Meksika hükümetinin kuzeye giden göçmenlere getirdiği kısıtlamaların bu düşüşte etkili olduğunu ifade etti.

Yaz aylarında göçmen sayısında azalma görüldüğüne işaret eden Morgan, "Yakalanan kişi sayısındaki düşüş trendinden memnun oluyoruz ancak bu sayıların her zaman yukarı doğru çıkabileceğini de biliyoruz. Tarih bunu gösterdi. Geçmişte olduğunu gördük." dedi.

Güney sınırında, sınırı yasa dışı geçmeye çalışırken Sınır Devriyesi tarafından yakalanan kişi sayısının mayısta 132 binden fazla, temmuzda yaklaşık 72 bin, ağustosta 50 bin 600 civarında olduğu ifade edildi.

Resmi limanlarda yetkililerin, temmuzda 10 bin, ağustosta ise 13 bin 300 kişiyi geri çevirdiği kaydedildi.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

ABD hükümetinin, "Meksika'da Kal" programının ocakta başlamasından bu yana 20 binden fazla mülteciyi iltica başvuruları sonuçlanana kadar beklemek üzere Meksika'ya gönderdiği ifade ediliyor.

Trump yönetiminin yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı adımı

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, geçen ay düzenlediği basın toplantısında, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen ailelerin yasal gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan ve "Flores Uzlaşması" olarak bilenen mahkeme kararının göçmen sorunu konusunda yasal boşluk yarattığını belirtmişti.

McAleenan, söz konusu mahkeme kararı yerine, göçmen ailelerin süresiz olarak gözaltında tutulmasını öngören yeni bir düzenleme getireceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA