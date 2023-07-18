ABD'nin Meksika sınırında düzensiz göçmenlere yaptığı muamele gündem oldu

ABD medyasında yansıyan haberlere göre, Texas Valisi Greg Abbott'un yanında çalışan bir görevlinin, "askerlere, sınırdaki nehirden gelen düzensiz göçmenlerin tekrar nehre doğru itilmesi ve su verilmemesi" yönünde emirler verdiği savunuldu.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanında çalışan bir askerin, durumu e-posta yoluyla amirine bildirmesi ve bunun "insanlık dışı" olduğunu belirtmesi üzerine olayın açığa çıktığı öne sürüldü. e-postada, ismi belirtilmeyen asker, son zamanlarda Meksika'dan gelerek Rio Grande Nehri'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için "nehirde jiletli tellerle tuzaklı barikat kurmak" gibi emirler aldığını, söz konusu engelleme çabalarının "insanlık dışı bir çizgiye ulaştığını" iddia etti.

Askerin ifadelerinde, göçmenlerin dikenli tellere takıldığı veya yaralandığı çok sayıda rahatsız edici olayın ayrıntısına yer verilirken, 19 yaşında bir kadının jiletli tellere sıkışmış halde bulunduğu ve hamile olan kadının düşük yapmak zorunda kaldığı, aynı tuzağa kapılan bir çocuğun ise bacağında "önemli ölçüde kesikler" oluştuğu kaydedildi.

Sınırda görevli bazı askerlerin de düzensiz göçmenlerin boğulabileceği endişesiyle onları Meksika'ya döndürmek için "nehre doğru itme" emrine direndiği savunuldu.

Uygulama tepki gördü

Texas sınırında düzensiz göçmenlere yapılan kötü muamele, ülkenin Demokrat kanadından büyük tepki gördü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, olayla ilgili Twitter'da "Eğer doğruysa bu iğrenç, barbarca ve yanlıştır" ifadesini paylaştı.

Texas Valisi Greg Abbott'u hedef alan Jean-Pierre, "Noel arifesinde göçmen çocukları dondurucu soğukta yol kenarına bırakan bir Vali'nin bunu yapması şaşırtıcı olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro da Twitter'da dikenli tel bariyerleri için "ölüm tuzakları" benzetmesi yaparken, ABD hükümetinin duruma müdahale etmesi çağrısında bulundu.