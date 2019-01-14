ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu ülkeleri ziyareti kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. İkili, "2. ABD-Katar Stratejik Diyalog" toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar ve ABD'nin Irak ve Afganistan dahil bölgedeki diğer sorunların çözülmesi hususunda ortak çalıştığını söyleyen Pompeo, "Katar, ABD'nin 13 bin askerini ağırlıyor ve bu nedenle Katar'a minnettarız" ifadelerini kullandı.

Pompeo, sözlerine şöyle devam etti:

"Katar ile Udeyd Hava Üssü'ndeki varlığımızın artırılması hususunda mutabakata vardık. Katar, ABD'nin terörle mücadele çabalarını güçlendiriyor ve DEAŞ ile mücadelede önemli bir üye."

Bin Selman'dan yeni cevaplar bekleniyor

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair ise Pompeo, "(Cinayet) Kabul edilemez ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan yeni cevaplar almaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Her iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin durumuna da değinen ABD'li Bakan, "Aramızdaki ticari ilişkiler istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bizimle birlikte olan birçok Amerikalı iş adamının bu derin ilişkilerde etkisi var" değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında Pompeo'ya, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan Körfez krizini çözmekle görevlendirilen Özel Temsilci ve ABD Merkez Komutanlığı eski Başkanı Anthony Zinni'nin 8 Ocak'ta istifa etmesi hatırlatıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, istifanın Washington'ın krize yönelik yaklaşım ve siyasetinde değişiklik olacağı anlamını taşımadığını belirtti.

Al Sani: ABD ile sağlam temeller üzerine oturan ilişkilerimiz var

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise iki ülkenin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısında yer alan hava üssündeki askeri varlığı güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı, eğitim ve kültür alanında ise iki anlaşma imzaladığını aktardı.

Stratejik Diyalog Toplantısı'nın iki ülke arasındaki ilişki ve ittifakın gücünü yansıttığını, Katar ile ABD'nin güçlü ilişkiye girmeye devam edeceğini anlatan Al Sani, 2. kez yapılan toplanda, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Orta Doğu'daki barış süreçleri, Afganistan, Suriye ve terörle mücadele konularının yanı sıra siyaset, savunma ve güvenlik alanlarında genişletilmiş görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

"ABD ile sağlam temeller üzerine oturan ilişkilerimiz var. İki ülke stratejik ilişkilerinde nitelikli bir sıçrayış gerçekleştirdi" diyen Al Sani, Katar diplomasisinin, Darfur'da barışın sağlanması ve Afganistan uzlaşının desteklenmesi gibi alanlarda rol oynamayı sürdürdüğüne işaret etti.

Katar ile güçlü askeri ilişkileri bulunan ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor. El-Udeyd Hava Üssü'nde, Amerikan askerlerinin yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de bulunuyor.

Katar yönetimi, Ocak 2018'de El-Udeyd Üssü'nün ABD'nin daimi üslerinden birine dönüştürülmesinin planlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA