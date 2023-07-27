ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, aşırı sağcı bakanın Aksa'ya baskınını "kabul edilemez" diye niteledi

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD, Kudüs'teki kutsal mekanlar konusundaki tarihi statükonun korunması için katı tutumunu sürdürüyor. Buna zarar verecek tek taraflı söylem ve eylemler kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

ABD'nin açıklaması, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Ben-Gvir'in sabah saatlerinde İsrail polisinin müdahalesiyle Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın sonrasında geldi.

Ben-Gvir, partisinden bir bakan ile birlikte girdiği Mescid-i Aksa'nın avlusunda, "Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan." ifadesini kullanmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 1700 fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail polisinin denetiminde bugün baskın düzenlemişti.

Türkiye, Ürdün, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan, Ben-Gvir ile yerleşimcilerin Aksa'ya baskınını kınamıştı.

Binyamin Netanyahu hükümetinde geçen yıl sonunda bakanlık görevine gelen Itamar Ben-Gvir, ocak ve mayısta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, aşırı sağcı bakanın baskınları İslam dünyası ve uluslararası camiada tepkiyle karşılanmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da "tarihi statüko"

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'teki barış anlaşmasında benimsenen statükoya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisinin tek taraflı müdahalesiyle Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya girişini baskın diye nitelendiriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor. Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua ettikleri ve dini ritüelleri yerine getirdikleri sıkça kameralara yansıyor.

Kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Geçmişinde "ırkçılığa tahrikten" hüküm giymiş Ben-Gvir'in kolluk kuvvetlerinden sorumlu bakanlığa getirilmesi, İsrail içinde ve dışında tepkiyle karşılanmıştı.