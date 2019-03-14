Bakanlığın her yıl yayımladığı rapor, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katıldığı basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporun, Suudi Arabistan bölümünde yer alan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kısımda Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın adının hiç geçmemesi dikkatlerden kaçmadı.

YPG/PKK'nın baskı ve şiddetlerine yüzeysel yer verildi

Raporda, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de halka uyguladığı baskı ve şiddete ise çok kısa yer verildi.

Terör örgütünün özellikle DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki Arapları zorla evlerinden çıkarttığı, yerel kanaat önderlerini, gazetecileri ve sivilleri tutukladığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, YPG/PKK'nın çocukları zorla silah altına aldığı, muhaliflere işkence ve yargısız infaz uyguladığı vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ ve diğer terör örgütleri ele alınırken de, bu örgütlerin katliam, bombalama, adam kaçırma, işkence gibi çok çeşitli insan hakları ihlalleri işledikleri vurgulandı.

Darbeci Mısır yönetiminin keyfi cinayetleri

Raporda, Mısır'daki darbeci yönetim tarafından işlenen keyfi cinayetlere de işaret edildi, hükümetin insan hakları suçları işleyen devlet görevlilerini takip etmediği ve cezalandırmadığı belirtildi.

Myanmar'daki insan hakları ihlalleri

Raporda Arakanlı Müslümanlara uyguladığı şiddet dolayısıyla Myanmar da eleştirildi. Ülkede çok sayıda ciddi insan hakları sorunlarının yaşandığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA, TRT Haber