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Dünya
TRT Haber-AA 29.06.2023 03:03

ABD'nin Cidde Konsolosluğu yakınında çatışma

ABD'nin Cidde Konsolosluğu yakınında silahlı çatışma yaşandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi, bir konsolosluk çalışanı da çatışmada hayatını kaybetti.

ABD'nin Cidde Konsolosluğu yakınında çatışma
[Reuters (Arşiv)]

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Mekke-i Mükerreme Bölgesi Polis Müdürlüğü, yerel saatle 18.45'te elinde silah bulunan bir kişinin aracını ABD'nin Cidde Konsolosluğu binası yakınında durdurup araçtan indikten sonra güvenlik güçlerinin bu kişiye müdahalesi sonucu çatışma çıktığını duyurdu.

Güvenlik güçleri ile saldırgan arasında çıkan çatışmada konsolosluk binasında Nepal vatandaşı olan bir koruma görevlisi ile silahlı saldırgan hayatını kaybetti.

Silahlı kişiye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Emniyeti, olayın aydınlatılması için güvenlik incelemesinin sürdüğünü kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, olay üzerine konsolosluğun kapatıldığını duyurdu.

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