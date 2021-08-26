Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı 95 bin 700'ü buldu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 95 bin 700 kişiyi ülkeden çıkardı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 13 bin 400 kişiyi daha tahliye etti.
Son 24 saatte 17 askeri uçuş ile 5 bin 100, 74 koalisyon uçuşuyla 8 bin 300 kişi tahliye edildi.
Böylece ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısı 95 bin 700'e ulaştı.
Öte yandan, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 101 bin 300 kişi başka ülkelere yerleştirildi.
Etiketler: Afganistan Taliban ABD
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