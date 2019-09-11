ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile yürütülen barış görüşmelerini feshedip, 'görüşmeler öldü' dedikten sonra ilk büyük saldırı, Kabil'de 11 Eylül'ün yıl dönümünde oldu.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen patlama nedeniyle gökyüzünde büyük bir duman görüntüsü oluştuğu bildirildi.

Son olarak, geçen hafta düzenlenen iki saldırıda bir ABD askeri, iki NATO mensubu ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber