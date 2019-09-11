Dünya
ABD'nin Afganistan büyükelçiliği yakınlarında patlama yaşandı11 Eylül 2019 Çarşamba 03:42 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 03:49
ABD'nin Afganistan'daki büyükelçiliği yakınlarında 11 Eylül yıl dönümünün ilk dakikalarında patlama meydana geldi. Başkent Kabil'deki patlama nedeniyle gökyüzünde büyük bir duman görüntüsü oluştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile yürütülen barış görüşmelerini feshedip, 'görüşmeler öldü' dedikten sonra ilk büyük saldırı, Kabil'de 11 Eylül'ün yıl dönümünde oldu.
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen patlama nedeniyle gökyüzünde büyük bir duman görüntüsü oluştuğu bildirildi.
Son olarak, geçen hafta düzenlenen iki saldırıda bir ABD askeri, iki NATO mensubu ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.
Kaynak: TRT Haber