Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'liler son 50 yılın en mutsuz döneminde
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'de yapılan bir ankete göre Amerikalılar, son yarım asrın en mutsuz anlarını yaşıyor.
Chicago Üniversitesi Ulusal Fikir Araştırma Merkezi tarafından 2 bin 279 kişinin katılımıyla 21-29 Mayıs'ta bir anket yapıldı.
Anket sonucuna göre, geçen sene ''çok mutlu'' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31 iken, bu yıl aynı yanıtı verenlerin oranı yüzde 14'e geriledi, kendini yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 23'ten yüzde 50'ye çıktı.
Ankete göre Amerikalılar, son 50 yılın en mutsuz döneminde bulunuyor.
Amerikalıların yüzde 58'i gelecek nesillerin daha iyi yaşam standartlarına sahip olacağını düşünmüyor.
Etiketler: abd anket mutluluk anketiSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 00:44
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