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Dünya
AA 28.07.2023 22:05

ABD'li vekiller UFO'larla ilgili Kongre'de ayrı bir komite kurulmasını istedi

ABD Kongresi'nde "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) hakkında yıllarca bilgi saklandığı iddiasının gündeme gelmesinin ardından bir grup milletvekili, UFO'larla ilgili Temsilciler Meclisinde özel bir komite kurulmasını talep etti.

ABD'li vekiller UFO'larla ilgili Kongre'de ayrı bir komite kurulmasını istedi
[Fotograf: Reuters]

ABD'de Cumhuriyetçi Milletvekilleri Matt Gaetz, Anna Paulina Luna, Tim Burchett ve Demokrat Milletvekili Jared Moskowitz, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'e konuya ilişkin bir mektup gönderdi.

Milletvekilleri, Temsilciler Meclisinde çarşamba günü düzenlenen oturumda 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch'un "tanımlanamayan hava fenomenleri" (UAP) hakkında ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Kongre'ye gerekli bilgi vermediği iddiasına atıfta bulundu.

McCarthy'den UFO'larla ilgili Pentagon'dan bilgi alacak ve bu hususta gerekli yetkileri elinde bulunduracak bir seçilmiş komitenin derhal kurulmasını isteyen milletvekilleri, bu meselenin Pentagon ve istihbarat camiasının dürüst olma konusundaki eksikliklerini gösterdiğini ileri sürdü.

ABD Kongresi'nde UFO gibi gizemli cisimler hakkında yıllarca bilgi saklandığı iddia edildi
ABD Kongresi'nde UFO gibi gizemli cisimler hakkında yıllarca bilgi saklandığı iddia edildi

Kongre'nin bu gibi konularda bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayan milletvekilleri, ilgili komitenin bu konuda önem arz ettiğine işaret etti.

Grusch, Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü iddia etmişti.

UAP'lerden "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri" çıktığını öne süren Grusch, ABD'nin "sağlam ve kısmen bozulmamış" uzaylı araçları bulduğunu, hükümetin yıllarca bu konuda halktan bilgi sakladığını savunmuştu.

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