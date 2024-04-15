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Dünya
AA 15.04.2024 22:52

ABD'li United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldı

ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines firması, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bugünkü uçuşlarını "bölgedeki güvenlik durumu" dolayısıyla askıya aldığını açıkladı.

ABD'li United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldı
[Fotograf: Reuters]

United Airlines'ın, pazartesi günkü Tel Aviv ve salı günkü Amman uçuşları askıya alındı.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiği kaydedilen ilgili açıklamaya göre, uçuşlar, hem yolcular hem de mürettebat için güvenli olduğuna emin olunduktan sonra normale dönecek.

Bölgede görevli bulunan mürettebatın da güvenlik tamamen sağlanana kadar başka bir lokasyona geçişleri sağlandı.

İsrail'in İran'a yönelik bir karşı saldırı yapıp yapmayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken birçok hava yolu firmasının günlük olarak bölgedeki durumu takip edip uçuşlarını güncellediği belirtiliyor.

İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da düzenlediği saldırılar öncesinde dünya genelinde birçok uluslararası hava yolu firması, İsrail'e hafta sonu yapacakları uçuşları askıya aldıklarını duyurmuştu.

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