Fransa Ulusal Meclisi'nin, ABD'li Google, Apple ve Amazon gibi internet devlerinden yüzde 3 düzeyinde vergi alınmasını öngören yasa tasarısını onaylaması, ABD ile Fransa arasındaki gerilimi artırdı.

Geçtiğimiz ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergilere yönelik gösterdiği tepkinin ardından şimdi de şirketlerin düzenlemeye karşı harekete geçtiği öğrenildi.

Business Insider'in haberine göre, Google, Amazon ve Facebook, vergi düzenlemesine karşı ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) desteğiyle dava açacak.

Bu şirketlerin yanı sıra Airbnb, Expedia, Salesforce, Microsof ve Twitter'ı da temsil edecek bir avukat bulunacak.

Trump sert çıkmıştı

Konu hakkında Twitter aracılığıyla açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Fransa, büyük Amerikan teknoloji şirketlerimize yeni vergi getirdi. Birileri bu şirketlere vergi uygulayacaksa bu kendi ülkeleri ABD olur. Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz. Her zaman Amerikan şarabının Fransız şarabından daha iyi olduğunu söylemişimdir.'' ifadelerini kullanmıştı.

Yıllık 400 milyon euro vergi geliri

Fransız Senatosu'na göre, düzenlemeyle bu yıl 400 milyon euro, gelecek yıl ise 650 milyon euro vergi geliri elde edilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon euro ve Fransa içinde de 25 milyon euro olan şirketlere uygulanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki yıl önce yaptığı açıklamada, uluslararası internet şirketlerinin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Oyunun kurallarına uymayan internet devlerine ilişkin daha etkili düzenlemeler istiyoruz." demişti.

Kaynak: Business Insider, AA