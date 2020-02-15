"Adaletin çarkı büyüktür, yavaş döner. Ama bu büyük çark size yetişecek"

Amerikalı önde gelen hukuk şirketinin başındaki isim Avukat Martin McMahon, Libya'da BAE'nin yardımıyla katliamlar gerçekleştiren darbeci Hafter'in, işlediği suçların cezasız kalmayacağını söyledi.

McMahon, ABD Kongresi'nin, Hafter ve BAE aleyhinde açtıkları davanın sonucuna göre adım atabileceği, uluslararası hukukun da sessiz kalmayabileceği görüşünde.

TRT Haber ekipleri bir yandan darbeci Hafter ve BAE'nin katliamlarına Libya'da sahada tanıklık ederken, diğer taraftan Washington'da davayı açan Amerikan hukuk şirketinin başkanı ile konuştu.

"Suçun boyutunu anlamak için 10 yıl gerek"

McMahon, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar öldürüldü, işkenceye uğradı. Doktorlar ve insani yardımda bulunanlar drone ile öldürüldüler. Hafter'in işlediği savaş suçunun boyutunu anlamak için 10 yıllık bir süreci incelemek gerek. Son dönemde BAE de mali destek ile buna ortak oldu."

Zararın tazmini için 1 milyar dolar

Hukuk firması, Hafter kurbanlarını temsilen, 6 kişi adına dava açtı, zararın karşılanması için 1 milyar dolar talep ediliyor.

Hafter, 12 bin kişinin ölümünden 300 bin kişinin yerinden edilmesinden BAE de Hafter'e mali yardımda bulunmaktan suçlanıyor.

"Savaş suçu ile itham edilebilir"

Avukat McMahon, başsavcının Hafter ve BAE yetkililerini savaş suçuyla itham edebileceğini söyledi:

"Eğer kazanırsak buradaki tüm mal varlıklarına el konulabilir, ABD Kongresi vatandaşlığını elinden alır. Uluslararası Suç Mahkemesi'nde 'savaş suçlusu' olarak yargılanması gündeme gelir. Birleşmiş Milletler (BM), tasarıları ihlal ettiği gerekçesiyle BAE'ye yaptırım uygulayabilir.

"Adaletin çarkı size yetişecek"

McMahon adaletin önünde sonunda tecelli edeceğini ifade etti:

"Sayın Hafter, doğrudan ya da dolaylı, BAE hükümetinin de yardımıyla 12 bin masum insanı öldürdünüz. Sayın Hafter, adaletin çarkı büyüktür. Büyük olduğu için hızlı dönmüyor belki ama bu büyük çark size yetişecek."

Kamera: Aykut Olgun, Ali Çilesizoğlu