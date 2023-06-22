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Dünya
AA 22.06.2023 05:58

ABD'li 2 milletvekili daha Modi'nin Kongre hitabını boykot kararı aldı

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez ve Müslüman Milletvekili Ilhan Omar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ABD Kongresine hitabını boykot edecek.

ABD'li 2 milletvekili daha Modi'nin Kongre hitabını boykot kararı aldı

Ocasio-Cortez, yaptığı açıklamada, ABD Kongresinin ortak oturumuna hitap etmesi beklenen Modi'nin konuşmasına katılmayacağını bildirdi.

"Çoğulculuk, hoşgörü ve basın özgürlüğünü önemseyen" diğer milletvekillerini de Hindistan Başbakanı'nın konuşmasını boykot etmeye çağıran Ocasio-Cortez, dini özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Modi'nin 2015'te ABD vizesinin iptal edildiğini hatırlattı.

Demokrat Milletvekili Omar da Modi'nin dini azınlıklara baskı uyguladığını ve şiddet yanlısı Hindu milliyetçi grupları cesaretlendirdiğini belirterek, Modi'nin Kongre'deki konuşmasına katılmayacağını duyurdu.

Bunun yerine Omar, Modi'nin "baskı ve şiddet sicili" ile ilgili insan hakları gruplarıyla bir etkinlik düzenleyeceğini kaydetti.

Temsilciler Meclisinin Müslüman üyelerinden Rashida Tlaib, dün, Modi'nin konuşmasını boykot edeceğini açıklamıştı.

Senato ve Temsilciler Meclisinden 70'den fazla Demokrat milletvekili de ABD Başkanı Joe Biden'a yazdıkları mektupta, Hindistan'daki dini özgürlükler ve insan haklarıyla ilgili endişelerini dile getirmiş, Biden'dan, Modi ile görüşmesinde bu konuları da gündeme getirmesini talep etmişti.

Modi Washington'da

New York'taki temaslarının ardından bugün başkent Washington'a gelen Modi, Biden'ın eşi Jill Biden ile Ulusal Bilim Vakfını ziyaret etti. Modi daha sonra akşam yemeğini Beyaz Saray'da Başkan Biden ve eşi Jill Biden ile yedi.

Modi, bugün Uluslararası Dünya Yoga Günü vesilesiyle New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yoga etkinliğine katılmıştı.

Biden, Modi'yi yarın Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayacak. Liderler, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ardından Biden, Modi için Beyaz Saray'da bir yemek verecek. Beyaz Saray mutfak şefleri yarınki yemekte sunulmak üzere vejetaryen olan Modi için özel bir menü hazırladı.

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