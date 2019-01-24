Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela halkının gösterilerdeki demokrasi çağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Federica Mogherini, "Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır" çağrısı yaptı.

AB'nin demokratik yollarla seçilen Venezuela Ulusal Meclisine destek verdiğini ifade eden Mogherini, bu kurumun güçlerinin yeniden inşa edilmesi ve ona saygı duyulması gerektiğine dikkati çekti.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido da dahil tüm üyelerin sivil hakları, özgürlükleri ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydeden Mogherini, güvenlik güçlerinin aşırı şiddet kullanımının kabul edilemez olduğunu ve krizi çözemeyeceğini ifade etti.

Mogherini, "AB ve üye ülkeler, Venezuela'da barışçıl bir siyasi süreçle ve anayasaya uygun şekilde demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tekrar inşa edilmesi için gereken desteği vermeye hazır" mesajını paylaştı.

Kaynak: AA