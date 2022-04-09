Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, listelenen 217 kişi arasında üst düzey Kremlin yetkilileri, oligarklar Moshe Kantor, Boris Rotenberg ve Oleg Deripaska, enerji, finans, medya, savunma ve silah endüstrisi gibi kilit ekonomik sektörlerde yer alan diğer önde gelen iş adamları ve "dezenformasyon savunucuları" bulunuyor.

Listede ayrıca daha önce yaptırım uygulanan kişilerin bunlardan kaçmasını engellemek için aile üyeleri de yer alıyor. Bu isimler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Maria Vladimirovna Vorontsova ve Ekaterina Vladimirovna Tikhonova da bulunuyor.

Sözde "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti"nin bakanları ve "Halk Konseyi" üyeleri de listeye alındı.

4 büyük Rus bankası da listede

Yaptırım uygulanan 18 kuruluş arasında ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ve Rusya'ya ait dört büyük Rus bankası (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank ve VTB) ve savaşta teknolojisi veya ürünleriyle önemli bir rol oynayan askeri-savunma endüstrisindeki şirketler yer alıyor.

Toplamda AB, 1091 kişi ve 80 kuruluşa yaptırım uygulamış oldu. Belirlenen kişiler varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.