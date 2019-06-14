Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Yanlış Bilgilendirmeyle Mücadele Eylem Planı"na ilişkin raporunu açıkladı.

Raporda, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sürecinde "kötü niyetli aktörlerin" sürekli olarak yanlış bilgilendirme ile yalan habere başvurarak aşırıcı görüşleri körüklemeye ve kutuplaştırmayı artırmaya çalıştığı belirtildi.

"Toplanan deliller, Rus kaynakların sürekli bir şekilde seçmen tercihlerini etkilemek ve seçime katılım oranını düşük tutmak için yalan haber faaliyetleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu." ifadeleri kullanılan raporda, başka dış aktörlerin de benzer kampanyalar yürüttüğü vurgulandı.

Özellikle Rus kaynakların dijital platformda büyük çaplı operasyonlar yerine küçük çaplı, sınırlı operasyonlara yöneldiği ifade edilen raporda, bu faaliyetlerin de tespit edilmesinin zor olduğunun altı çizildi.

Raporda, devlet ve devlet dışı aktörler tarafından yürütülen yanlış bilgilendirme faaliyetlerinin AB'ye yönelik hibrit tehdit oluşturduğuna işaret edildi.

Sosyal medya devlerine mesaj

Seçim sürecinde sosyal medya şirketlerinin yanlış haberle mücadeleyi ve şeffaflığı artırdığı aktarılan raporda, bu şirketlerin yalan haber ve nefret söylemi içeren hesapları da kapatma konusunda daha etkili olduğu kaydedildi.

Raporda sosyal medya şirketlerine daha şeffaf olmaları çağrısı yapılırken, şirketlerden verileri doğruluma konusunda iş birliğini artırmaları talep edildi.

Kaynak: AA