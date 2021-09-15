Avrupa Birliği (AB) bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yayımladı.

EPPO'nun 1 Haziran'da göreve başladığı anımsatılan açıklamada, kurumun şimdiye kadar AB ülkelerden bin 700 suç ihbarı aldığı kaydedildi.

300'ü hakkında resmi soruşturma, 4,5 milyar euro zarar

Açıklamada, şimdiye kadar yapılan ihbarların 300'ü hakkında resmi soruşturma açıldığı, soruşturulan faaliyetlerin AB bütçesine zararının yaklaşık 4,5 milyar euro olduğu belirtildi.

Lüksemburg merkezli savcılık, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki veya daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon euroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor.