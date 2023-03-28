ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırım kararının, İngiltere ile koordinasyon halinde alındığı belirtildi.

Açıklamada, "captagon"un üretimi ve ihracatında rol oynadıkları gerekçesiyle, aralarında Esed'in 2 kuzeninin de bulunduğu 6 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Esed'in kuzenlerinden Samer Kamal Esed'in 4. Tümen ve Hizbullah'ın bazı ortaklarıyla koordinasyon içinde rejimin kontrolündeki Lazkiye'deki önemli captagon üretim tesislerini yönettiği aktarılan açıklamada, diğer kuzeni Wassim Badi Esed'in de bölgesel uyuşturucu kaçakçılığı ağında önemli bir figür olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suriyeli iş insanı ve Esed'in kardeşi Maher Esed'in yakın arkadaşı olan Khalid Qaddour'un da yaptırım uygulanan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Suriye'nin güneyinde uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığında önemli rol oynayan, rejim karşıtı silahlı grupların eski komutanlarından Imad Abu Zureik'in de yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Hizbullah ile bağlantılı Lübnanlı 2 kişinin de yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Captagon ticaretinin milyar dolarlık yasa dışı bir girişime dönüştüğünün tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, Esed ailesinin captagon kaçakçılığındaki hakimiyetiyle Suriye rejimi için finansman sağladığı belirtildi.

"Beşşar Esed rejimini destekleyenlerden hesap soracağız"

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki, konuya ilişkin açıklamasında, Suriye'nin çoğunlukla Lübnan üzerinden kaçakçılığı yapılan ve son derece bağımlılık yapan captagon üretiminde "küresel bir lider" haline geldiğini vurguladı.

Gacki, "Müttefiklerimizle birlikte rejimin Suriye halkına yönelik baskısını sürdürmesini sağlayan yasa dışı uyuşturucu gelirleri ve diğer mali yollarla Beşşar Esed rejimini destekleyenlerden hesap soracağız." ifadesini kullandı. ​​​​​​​