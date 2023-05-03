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Dünya
AA 03.05.2023 22:09

ABD'den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu.

ABD'den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi
[Temsili Fotoğraf: İHA]

Blinken, yazılı açıklamasında, “Rusya'nın saldırgan savaşına karşı kendilerini savunurken Ukraynalı ortaklarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Başkan (Joe) Biden'dan aldığım yetki doğrultusunda, Ukrayna‘ya ABD envanterinden 300 milyon dolar değerindeki silah ve ekipman sağlama işlemini onaylıyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın istediği takdirde savaşı bugün bitirebileceğini belirten Blinken, ABD ve müttefiklerinin, Rusya savaşı sonlandırana kadar Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, Pentagon’dan yapılan açıklamada, 300 milyon dolarlık paketin içeriği paylaşıldı.

Buna göre, pakette, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mühimmatı, 155 mm obüs top sistemi ve mermileri, 120, 80 ve 60 mm havan top mermileri, TOW ve AT-4 anti-tank füzeleri, Hydra-70 hava roketleri yer alıyor.

Ayrıca pakette, küçük silah mühimmatı, yıkım için patlayıcı ve ağır ekipman ve araç taşıyıcıları, bakım ekipmanı ve yedek parçaların da yer aldığı kaydedildi.

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