ABD'den tahıl girişimine destek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması kapsamındaki faaliyetlerinden rahatsız.

ABD yönetimi Rusya'yı operasyonları engellemekle suçluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin, küresel gıda güvenliği için hayati bir araç olduğu belirtilerek, "son iki haftada Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarını engellemeye yönelik eylemlerini derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, tahıl girişiminin kapsamının genişletilmesi konusunda Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediklerini de tekrarladı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler ile Türkiye’nin söz konusu girişimin kapsamını genişletmek ve hayat kurtarıcı girişimin süresini uzatmak için gösterdiği çabayı destekliyoruz" denildi.



