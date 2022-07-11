Kanada'nın, tamir için ülkede bulunan Kuzey Akım 1 türbinini Almanya'ya iade etme kararı, Ukrayna'nın tepkisine yol açarken konuya ilişkin bir açıklama da ABD'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Avrupa enerji güvenliğini teşvik etme, Rus enerjisine olan bağımlılığımızı azaltma ve Kremlin üzerindeki baskıyı sürdürme taahhüdümüzde müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte. Bu bağlamda, Kanada hükûmetinin Kuzey Akım 1 boru hattında kullanılmak üzere doğal gaz türbinini Almanya'ya iade etme kararını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Avrupa, Rusya'ya alternatif yollar arıyor"

Price, kısa vadede türbinin, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin gaz rezervlerini yenilemelerine, enerji güvenliklerini ve dayanıklılıklarını artırmalarına ve Rusya'nın enerjiyi koz olarak kullanma çabalarına karşı koymalarına olanak sağlayacağını iddia etti.

Sözcü Price, ayrıca Avrupa'nın, Rusya'ya enerji konusundaki bağımlılığını azaltma konusunda alternatif yollar aramaya devam ettiğini belirtti.

Kanada'nın bu kararını "tehlikeli bir emsal" olarak niteleyen Ukrayna ise Ottava yönetimini eleştirmişti.

Siemens firması tarafından tamir edilen türbin, Montreal kentinde bulunuyordu. Kuzey Akım 1 boru hattında kullanılmak üzere önce Almanya'ya sonra Rusya'ya gönderilecekken Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrasında türbinin gönderilmesi Moskova’ya uygulanan yaptırımlara takılmıştı.

Rusya'nın doğal gazını devi Gazprom, türbinin gelmemesini gerekçe göstererek Rusya'dan Avrupa'ya giden Kuzey Akım 1 boru hattının doğal gaz kapasitesini normal seviyesinin yüzde 40'ına düşürmüştü.

Tamir edilen türbinin, boru hattının yarın başlayacak bakım çalışmaları için gerekli olduğu belirtilmişti.