ABD Adalet Bakanlığı, İranlı istihbaratçıları New York'tan gazeteci kaçırmaya çalışmakla suçladı.

İddiaya göre, Federal Soruşturma Bürosu FBI, İran asıllı Amerikalı gazeteci Masih Alinejad’ı kaçırmak için komplo kuruldu.

4 istihbarat görevlisine suçlama



Bunun üzerine Amerikan Adalet Bakanlığı, 4 istihbarat görevlisine suçlama yöneltti.



Konuya ilişkin New York'taki federal mahkeme iddianame hazırladı. İranlı istihbaratçılar, adam kaçırmak için komplo kurmak, yaptırım ihlalleri, banka ve elektronik dolandırıcılık ile kara para aklamakla suçlandı. İddianamede ayrıca Kaliforniya'da yaşayan bir İranlının da istihbaratçılara mali destek verdiği belirtildi.



İstihbaratçıların, Alinejad’ın Brooklyn'deki evini gözetlemek, fotoğraflamak ve video kaydetmek için özel dedektiflerden hizmet aldığına da iddianamede yer verildi.



İran asıllı Amerikalı gazeteci Alinejad, İran rejimine yönelik eleştirileri ile biliniyor.