ABD'den sınır dışı edilen 40 yetişkin ile 10 çocuğu taşıyan ve Louisiana eyaletinin Alexandria şehrinden havalanan uçak, Guatemala'ya indi.

Guatemala Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Patricia Letona, salı ve perşembe günleri için planlanan uçuşlarda, sınır dışı edilen yaklaşık 50 kişinin taşınacağını bildirdi.

ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin sağlığının güvence altına alınmasına ilişkin yeni prosedürler hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmayan Letona, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkeziyle koordinasyon ve hangi sağlık protokollerinin uygulanacağı konusunda halihazırda "özel bilgi talep ettiklerini" aktardı.

Letona, hükümetin salgınla mücadele ile ilgili komisyonunun uçuşlara devam etme kararı verdiğini ifade etti.

Ulusal Göç Enstitüsü Sözcüsü Alejandra Mena, dün, ülkeye gönderilen söz konusu göçmenlerin ABD'den COVID-19 taşımadıklarına dair sağlık raporu aldıklarını ancak bu kişilerin, Sağlık Bakanlığınca yeniden teste tabi tutulacaklarını bildirdi.

Guatemala'da COVID-19 salgınının başladığı mart ortasından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bin 160 kişi ABD'den bu ülkeye sınır dışı edildi.

Guatemala, 13 Mayıs'taki bir uçuşta yer alan 65 yolcunun neredeyse hepsinin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından uçuşları askıya almıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ABD'nin COVID-19 salgını riskine rağmen marttan itibaren refakatsiz en az bin göçmen çocuğu sınır dışı ederek Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtilmişti.