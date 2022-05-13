Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den BAE Devlet Başkanı Al Nahyan için başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı mesajı yayımladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yazılı açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını, ailesi, yakınları ve BAE halkına başsağlığı dilediklerini belirtti.
Blinken, ABD ile BAE arasındaki ilişkilere büyük katkılar yaptığını kaydettiği Al Nahyan'ın ABD'nin gerçek bir dostu olduğunu ve her zaman hatırlanacağını ifade etti.
Etiketler: ABD BAE Birleşik Arap Emirlikleri
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