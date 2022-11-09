Kritik seçimlerdeki valilik yarışında mevcut durumda Cumhuriyetçi valilerin görev yaptığı Maryland ve Massachusetts eyaletlerindeki yarışta Demokrat adaylar üstünlük sağlayarak iki eyaletin rengini kırmızıdan maviye dönüştürdü.

Maryland'de Demokrat Partiden seçime giren Westley Watende Omari Moore, Cumhuriyetçi rakibine üstünlük sağlayarak hem eyalet tarihindeki ilk siyahi vali olma özelliğini elde etti hem de valilik yönetiminin Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmesini sağladı.

Massachusetts'te ise Demokratların adayı Maura Healey, Cumhuriyetçi rakibini yenerken, eyalette seçim kazanan ilk kadın vali olarak tarihe geçti.

Pensilvanya, New York ve Illinois Demokratlardan vazgeçmedi

Öte yandan Demokrat seçmenler valilik seçimlerinde, Pensilvanya, New York ve Illinois eyaletlerindeki üstünlüklerini koruyarak pozisyonlarını güçlendirdi.

İstifa eden eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun görevini devam ettiren Kathy Hochul, bu kez bizzat seçimi kazanarak New York'a vali olan ilk kadın oldu.

Hochul, oyların yüzde 94'ünün sayıldığı New York'ta, Trump'ın desteğini alan Cumhuriyetçi aday Lee Zeldin'in aldığı yüzde 47,3'e karşı yüzde 52,7 ile valiliği kazandı.

Ara seçimlerde gözlerin üzerinde olduğu Pensilvanya'da Demokrat aday Josh Shapiro yüzde 55,3 oyla yarışı kazanırken, Illinois eyaletinin Demokrat Valisi Jay Robert Pritzker de Cumhuriyetçi Darren Bailey'e karşı yüzde 54,5 oy alarak görevini bir dönem daha sürdürmeye hak kazandı.

Göçmen karşıtlığıyla tanınan Cumhuriyetçi valiler tekrar seçildi

ABD'de göçmen karşıtlığıyla bilinen Florida Valisi Ron DeSantes ve Texas Valisi Greg Abbot, Demokrat rakiplerini kolayca geçerek tekrar seçilirken, ABD medyası pozisyonunu güçlendiren Florida Valisi DeSantes'in 2024 başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'a rakip olabileceği konusunu tekrar gündeme getirdi.

Georgia'da Brian Kemp, Güney Dakota'da Kristi Noem, Alabama'da Kay Ivey, Wyoming'te Mark Gordon, Tennesse'de Bill Lee ve Güney Carolina'da Henry McMaster, Demokrat rakiplerini eleyerek Cumhuriyetçi Parti adına sürdürdükleri valilik görevlerini yeni dönemde de devam etme hakkını kazandı.

Trump'ın basın sözcüsü Arkansas valisi seçildi

Arkansas eyaletindeki yarışta, Trump döneminde Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak çalışan 40 yaşındaki Sarah Huckabee, Arkansas'ın ilk kadın valisi oldu.

Valilik seçimlerinde oyların yüzde 63,2'sini alan Huckabee, sadece yüzde 35 oy toplayabilen Demokrat rakibi Chris Jones'u geçti.

Sonuçların kesinleştiği Nebraska eyaletinde de Cumhuriyetçi aday Jim Pillen, Demokrat rakibini geride bırakarak yeni vali seçildi.