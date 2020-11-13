Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'deki seçimde Arizona eyaletini Biden kazandı
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Arizona eyaletini, yaklaşık 11 bin oy fark ile Demokrat aday Joe Biden kazandı.
Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Biden, Arizona eyaletindeki oyların yüzde 49,4'ünü alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı ise 49,06'da kaldı.
Bu sonuçla Biden, yaklaşık 11 bin oy fark ile rakibi Donald Trump'ı geride bırakarak hanesine 11 delege daha yazdırdı ve 290 delegeye ulaştı.
Georgia ve Kuzey Carolina'da sonuçlar netleşmedi
16 delegeli Georgia ve 15 delegeli Kuzey Carolina'da ise sonuçlar henüz netleşmedi.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.
Etiketler: ABD Başkanlık SeçimleriSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 07:53
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