Ohio'daki bir lise müdürü, velilere yazdığı bir mektupta, kampüsteki sebillerin üzerinde ırkçı işaretler gösteren fotoğrafın gerçek olduğunu doğruladı.

5 Mayıs'ta Snapchat'e gönderilen bir fotoğrafta, üzerlerinde el yazısıyla işaretler bulunan iki su çeşmesi görülüyordu.

Soldakinde 'Yalnızca Beyazlar' yazıyordu. Sağda 'Yalnızca Siyahlar' yazıyordu. Her iki yazıda da asık surat tarzı bir emoji görüldü.

Müdür Erin Davis, ırkçı mesajın arkasındaki suçluların iki öğrenci olduğunu ve kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Müdür, fotoğrafın yayılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrencilerin de disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.