Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail
ABD'deki lisede su sebillerine ırkçı mesaj iddiası doğrulandı
ABD'nin Ohio Eyaleti'ndeki bir lisede, iki öğrencinin su sebillerinin yukarısına "sadece beyazlar" ve "sadece siyahlar" yazılı iki not bırakması iddiaları okul yönetimi tarafından doğrulandı.
Ohio'daki bir lise müdürü, velilere yazdığı bir mektupta, kampüsteki sebillerin üzerinde ırkçı işaretler gösteren fotoğrafın gerçek olduğunu doğruladı.
5 Mayıs'ta Snapchat'e gönderilen bir fotoğrafta, üzerlerinde el yazısıyla işaretler bulunan iki su çeşmesi görülüyordu.
Soldakinde 'Yalnızca Beyazlar' yazıyordu. Sağda 'Yalnızca Siyahlar' yazıyordu. Her iki yazıda da asık surat tarzı bir emoji görüldü.
Müdür Erin Davis, ırkçı mesajın arkasındaki suçluların iki öğrenci olduğunu ve kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.
Müdür, fotoğrafın yayılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrencilerin de disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.
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